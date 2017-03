Ed Sheeran

Knappt fyra veckor har passerat sedan Ed Sheerans senaste album, ”÷ (Divide)”, släpptes – ändå tycks publiken redan ha memorerat varje stavelse. Skivan gick direkt in på albumlistans förstaplats (för tillfället nedpetad till en andraplats av Zara Larsson, där Sheeran för övrigt varit med och skrivit musik). Samtidigt är fyra av de 20 mest populära låtarna just nu (strömning, nedladdning och köp) Ed Sheerans, vilket gör honom till den internationella artist som svenskarna lyssnar på mest.

På sekunden utsatt tid studsar han in på scen och det räcker med ett ”Oi Stockholm!” för att Globen ska svara med ett tinnitusframkallande vrål, som överröstar det vid en One Direction-konsert med över 50 000 fans – och jo, Sheeran skrev flera låtar till (det nu upplösta) pojkbandet också. Ed Sheeran hör till en växande skara låtskrivare – som knäckt koden för hur man gör musik massan gillar – som sedan själv tagit steget ut i rampljuset.

Utrustad med bara sin gitarr och en loop-pedal sparkar han igång med ”Castle on the hill”. Det är den här typen av nummer som Sheeran behärskar bäst, driven och riffbaserad pop med texter om drömmar och småstadsliv. Även om han har sina rötter i en singer/ sonwriter-tradition så väver han in element hämtade från irländsk folkmusik, latinorytmer, r’n’b och hiphop.

Men både musikaliskt och med sina texter skrapar Sheeran på ytan – det är trivsamt, men mer än så blir det aldrig. När han senare ska hoppa upp på en monitor för att rappa om att vara rödhårig sneglar jag mot de gigantiska skärmarna, där det mest spännande som sker under de knappt två timmarna är ett bildspel med akvariefiskar.

Till skillnad från andra stjärnor på samma nivå – som Beyoncé, Rihanna eller Katy Perry – finns det ingenting övermänskligt eller utmanande med Ed Sheerans artistpersona. Han verkar vara en sympatisk kille i jeans och t-shirt, som ser lite ut som alla killar som någonsin plockat fram en gitarr i syfte att tortera dina öron med ”Wonderwall”. I extranumret ”Shape of you” jämför Sheeran kvinnokroppen med en kylskåpsmagnet, jag tror att det är menat att vara sexigt. Som ett slags ode till konformiteten finns även möjlighet att köpa en rutig flanellskjorta i merchbutiken på väg ut från arenan.