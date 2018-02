Belle and Sebastian har hållit en konsekvent linje genom åren. Den förra året utgivna ”How to solve our human problems” skiljer sig alltså inte nämnvärt från debuten ”Tigermilk” som kom 1996. Möjligen låter de skotska indieikonerna lite mer bredbenta i dag, men det blir inget stilbrott när de smyger in några av de nya låtarna i konserten på Münchenbryggeriet.