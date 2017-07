2017 har präglats av prisade konstdokumentärer. Året inleddes med BBC:s svarta porträtt Francis Bacon: A brush with violence. En dokumentär som lika mycket skildrar 1950-talets bohemscen i South Kensington som det inre livet hos en plågad konstnär. I ett försök att komma bakom fasaden hos en av Storbritanniens mest mytomspunna målare lämnas det vittnesmål från ikoner som Damien Hirst och Marianne Faithfull.

Vidare släpptes Abstract: The art of design på Netflix under våren. En dokumentärserie där tittarna i varje avsnitt får följa en konstnär och dess arbete.

Nu släpps Slim Aarons-dokumentären The high life. En film om fotokonstnären som gjorde en karriär på att föreviga de rika och vackra i sina naturliga habitat: evighetspooler linjerade med havsytan, lyxyachter förtöjda i perfekta vinklar vid badbryggor och uttråkade hemmafruar med blicken frånvarande fäst mot horisonten.