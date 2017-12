Robert Glasper är primärt en jazzpianist men han når även dem som är inne på hiphop och r&b. Den sistnämnda publiken fick upp ögonen för honom via albumen "Black radio" och "Black radio 2", där han samarbetar med storheter från den svarta musikscenen.

Glasper är här med sin trio – han själv på synt och elpiano, Vicente Archer, kontrabas och Damion Reid, trummor – och DJ Sundance. Den sistnämnde är med för att förtydliga Glaspers tes om att ”jazz is the mother and father of hiphop” och smyger elegant in scratch, rap, atmosfäriska ljud och vokala samplingar i groovejazzen. Han låter Martin Luther King Jr. om och om igen deklamera ”stand up for justice, stand up for truth” och när Vicente Archer har sitt bassolo bistår han med ett samplat och manipulerat trumbeat.