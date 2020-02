Omtalade New York-företaget Pelotons spinningcykel är inte någon trött motionscykel som står och dammar i ett garage. Nej, dessa högteknologiska cyklar är utrustade med en stor touchscreen där man utan att behöva lämna hemmet kan haka på de 48 live-klasser som hålls dagligen eller välja från ett bibliotek av tusentals pass. Instruktörerna är precis lika energiska som på gymmet och dessutom är passen inspelade i salar där andra tränar för att få in ytterligare gymkänsla.

Hoppa dig i form

Foto: Alamy

Vad sägs om att hoppa sig i form? Ja, det är fullt möjligt – och till och med riktigt effektivt. En av årets hetaste trender går ut på att man i mindre klasser hoppar på varsin liten trampolin. Inte bara blir det ett svettigt konditionspass, det stärker både ben, rumpa och coremuskler. Skådisen och hälsogurun Gwyneth Paltrow har talat varmt om denna roliga men svåra träningsform – hon känner sig som ”ett glatt barn” när hon hoppar.

Träning på två minuter

Svårt att hinna med träningen? Då ska du läsa på om micro HIIT. Högintensiv intervallträning, HIIT, har de senaste åren utvecklats till allt kortare och intensivare pass – ungefär 20 minuter, tre gånger i veckan. Nu förutspår amerikanska lyxgymkedjan Equinox att vi 2020 får in högintensiv träning flera gånger om dagen, när tillfälle ges. Så strunta i prestigen och gör tre minuter höga knän medan du väntar på kaffebryggaren!

Tillbaka till gymnastiksalen

Foto: Gymbox

En gympasal är visserligen inget nytt, men är just nu den trendigaste träningslokalen. I alla fall om vi ska tro hajpade London-gymmet Gymbox, som i år tar in klassisk utrustning som plintar, romerska ringar och bommar in på gymmet. Tanken är att träningen ska bli mer lekfull, samtidigt som man jobbar med styrka, rörlighet och balans. Funktionell träning med en nostalgisk twist helt enkelt.