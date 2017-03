Årets trender på båtmässan: Snabbt och underhållsfritt

Foto: Lars Pehrson

Charter som affärsidé

Ytterligare en segeljätte på mässan är en More 55, från More Boats med chartersegling i Kroatien. Med deplacement på 15,3 ton är detta också en atlantseglare. Det var när en grupp charterseglare inte hittade den båttyp som bäst passade kunderna, som man la sin egen beställning på ett varv i Kroatien. Det blev en egen båtmodell som också finns i 40 fot. Till affärsidén hör att den som köper en båt, får tillbaka intäkter om båten under ”ledig tid” får gå i charter, sommar i Medelhavet, vinter i Västindien.