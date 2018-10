Även i år kan låtskrivaren Jonnali "Noonie Bao" Parmenius ta storslam när Musikförläggarna ger ut sina pris för framstående svenska artister och låtskrivare. "Noonie Bao" är nominerad i tre kategorier – årets kompositör, årets internationella framgång och årets låt för "Never be the same" med Camila Cabello. Förra året tog Noonie Bao hem två priser.