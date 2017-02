Motståndet Foto: Stephanie Yao Long

Om man som jag just nu några månader i USA följer amerikanska medier kan man få intryck av att allt handlar om Donad Trump. Så är det självklart inte.

Jag köper varje dag pappersutgåvorna av NY Times och Wall Street Journal samt den lilla ortens lokaltidning (på papper sju dagar i veckan!) och den senare ägnar nästan ingen uppmärksamhet åt rikspolitik utan är fokuserad på lokala frågor. Just nu exempelvis het debatt om ett lokalt byggprojekt….

I New Yorker skriver Evan Osnos om ”Survival of the richest”. Det är en fängslande berättelse om hur superrika amerikaner söker trygghet mot eventuellt förestående totala katastrofer genom att inreda supersäkra bostäder bland annat i nerlagda militäranläggningar som en gång använts för att hysa kärnvapenbestyckade missiler. Ett annat alternativ som det också i andra medier skrivs en del om är att skaffa sig medborgarskap och bostad i Nya Zeeland, som anses ligga på säkert avstånd från världens eventuellt kommande katastrofer.

En av de entreprenörer som förser de superrika med sina väl skyddade bostäder berättar hur en hotbild ser ut:

”The media is under attack now. They wonder, Is the court system next? Do we go from ‘fake news’ to ‘fake evidence’? For people whose existence depends on enforceable contracts, this is life or death.”

Den som läser denna blogg vet att det tagits steg som hotar underminera den amerikanska författningens grundval i det juridiska systemet. Det tog inte så många dagar efter att tidskriften publicerats.

Jag har följt USA i många decennier och denna våg av undergångsskräck är inget nytt. Det har inträffat tidigare och vi kommer att se sådant även framöver, tror jag.

Ett annat framtidsperspektiv finns i tidskiften TIME som ägnar sin aktuella utgåvas coverstory åt ”The resistance rises – How a march becomes a movement”. Det är en mycket gedigen och läsvärd genomgång av den rörelse som nu söker skapa stöd för en utveckling av USA i en riktning som på svenska väl bäst kallas vänster men som i USA kallas ”liberal”.

En hel del handlar om likheter med Tea Party-rörelsen som väcktes till liv under president Obamas första år då demokraterna också kontrollerade kongressen.

Jag har så länge upplevt dessa återkommande svängningar i amerikansk politik att jag är skeptisk till att det förestår någon dramatisk omsvängning även om TIME söker peka ut en sådan.

USA förändras långsamt även om retoriknivån kan vara hög. Detta är ett på många sätt konservativt land och i söndagens New York Times fanns det en bilaga om utbildning där ett reportage gav en intressant inblick i hur amerikansk konservatism lever vidare långt bortom dagsdebatten.

Reportaget handar om Hillsdale College i södra Michigan som startades av Free Will Baptists 1844. Grundarna kämpade mot slaveriet och har varit öppet för svarta amerikaner sedan dess.

Men det är alltså en skola som är konservativ, som är anhängare av en begränsad statsmakt, som inte tar emot några som helst offentliga bidrag och vars läroplan präglas av fokus på klassisk kunskap, klassiska språk, amerikansk historia och den amerikanska författningen. Den som är intresserad kan gratis ta en kurs on line t ex Constitution 101, en tioveckars kurs om den amerikanska författningen som redan haft 800 000 studenter,

Jag kan väl inte underlåta att nämna hur eleverna röstade i presidentvalet 2012: 90% röstade då på Mitt Romney. I november röstade 49% på Donald Trump (4% på Clinton och resten på andra kandidater, sannolikt en hel del på liberterianerna).