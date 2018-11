Denna understreckare publicerades ursprungligen den 16 mars 1959 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

I fältet mellan religion och litteratur arbetar nykritikern och "neoaristotelianen" Preston Roberts, en Chicagoprofessor som författaren VILGOT SJÖMAN stiftat bekantskap med under en studieresa i Amerika och vars litteratur- och kulturuppfattning han här presenterar.

Vilgot Sjöman själv behöver inte någon närmare presentation. Som författare till romanerna "Lektorn", "Kvinnobild" och "Körsbärstid" samt versnovellerna "I hennes rum" är han känd och uppskattad.

Vilgot Sjöman (1924–2006). Foto: Berne Lundkvist/IBL

Glaset med iste och citronskiva i hans hand är svagt immigt. Med andra handen skakar han fram en cigarrett – en kedjerökare i sommarskjorta.

Sommarhettan är fukttung: ungarna har just kommit från swimmingpoolen, en flicka med håret slickat över kinderna, men de flesta på terrassen är vuxna. Femti människor på sommarkurs i kväkarnas skola utanför Philadelphia USA – och klockan fyra ska han hålla föreläsning. Han är 35 är och kväkare till bekännelsen. Men inte till typen som är akademikerns: lätt avslappad, intellektualistisk; där finns självsäkerhet, ironi och vänlighet. Hela hans uppläggning av ämnet är sommarkursens stora överraskning.

Han började första kvällen med att säga: – Det finns i västerländsk litteratur tre stora fabler. Den grekiska fabeln. Den kristna. Och den moderna fabeln. Vad västerlandets diktare gjort är att de berättat dessa fabler på nytt och på nytt.

Annons X

(Han eget ord är inte fabel utan "story").

Så småningom upptäcker man, att så som han beskriver de tre "fablerna", innebär de tre skilda svar på lidandet.

Varför lider vi?

Därför att vi, av högmod och egocentricitet, väljer det onda i stället för det goda – det kristna svaret är "synd".

Därför att vi icke kan äga kunskap om vad som är den goda handlingen – det grekiska svaret är "blindhet", "brist på kunskap".

Därför att vi är splittrade, osäkra, emotionellt kluvna. Det moderna svaret är "sjukdom".

Med de definitionerna startar han en resa genom några av den västerländska litteraturens finaste texter.

Läs även En ensamvarg full av omsorg och motsägelse

Preston Roberts har för mycket akademisk skepsis i sig för att bli överraskad, när man bekänner sin inledande starka misstänksamhet mot själva det fält han arbetar i: fältet mellan religion och litteratur. Men han har själv alltför ofta sett diktare utnyttjade som bevis för kristendomen för att vilja upprepa det greppet. Dessutom är han skolad i "nya kritiken": han har nykritikerns olust inför forskningar i författarnas liv – "deras text är nog". Därför vägrar han ge sig in på diskussioner om hur stark tro eller hur svag tro Melville och Dostojevskij hade som privatmänniskor: han "söker efter vad som verkligen står i den text de lämnat". Samtidigt har han lärt sig mycket av "neo-aristotelianernas" metoder (han är professor vid Chicago-universitetet). För de flesta av oss som lyssnade var det första gången vi såg de nykritiska och neo-aristotelianska metoderna diskuterade och exemplifierade: en mer än vanligt stimulerande upplevelse.

Naturligtvis är han samtidigt på många sätt en utpräglad dialektisk begåvning. Det märks i hans sätt att skala fram "det typiska" i de tre fablerna:

En grekisk fabel börjar med att hjälten ser den goda handlingen – och beslutar utföra den (Oidipus löfte att rena sin stad!). Den kristna hjälten har det inte lika lätt: hans fabel börjar med att han ser det goda, men icke gör det (Kung Lear vet att Cordelia älskar honom men ändå förskjuter han henne, av sårat högmod!). Därför utvecklas de två fablerna så radikalt olika: Oidipus framhärdar i sitt "goda" beslut, Lear i sitt "onda". Först när det är för sent kan Oidipus inse sitt misstag. Så länge han var okunnig led han icke: lidandet är kunskap, vetskap. Men den kristna fabeln stannar icke där: efter krisögonblicket strömmar nåd och försoning till som nya möjligheter, Guds godhet. Den grekiska fabeln handlar om det "tragiska" i livet; den kristna sträcker sig mot det som går över det "tragiska", mot försoning.

Och den moderna fabeln?

Ljuskäglan slungas genom scenrummets mörker, belyser det "patetiska" i livet: det absurda i människans situation. Huvudpersonen tycks få en chans att reda upp sitt liv – "men det som verkade vara en chans är ingen chans alls". Huitclos: ingen utgång! Blanche i "Linje Lusta", Willy Loman i "En handelsresandes död" – båda är fångade i en fälla: samhällets fälla, och den egna känslosplittringens.

Denna artikel var införd i SvD den 16 mars 1959

Fräschast och originellast ser Preston Roberts på den grekiska fabeln. Vi är förgiftade av kristen tolkning när vi läser Oidipus, menar han. Jämt påstås det att det är högmod, hybris, som krossar Oidipus. Men Oidipus kris är ingen ödmjukhetskris. Han är lika nobel i slutet som i början: intakt, obruten. Oidipus är god; han lider icke vad han "förtjänar", utan långt över vad han förtjänar. Skalar man bort alla kristna intolkningar, har man en ren grekisk kärna kvar: människan är nobel och vill det goda – hennes tragedi är brist på kunskap om vad det goda är.

Detta står ju fint i schemat. (Men det förbiser allt det svindlande primitiva och irrationella i grekisk religiositet). Och med ett snabbt grepp kan Preston Roberts visa att de tre stora grekerna företräder, i sin mån, de tre skilda svaren på lidandet. Sofokles ger det "rena" grekiska svaret. Aiskylos står närmare det kristna svaret. Och ingen som läst Hj. Gullbergs Medeatolkning kan säga nej, när Preston Roberts påstår att Euripides berättar en "modern fabel" – om en orolig, plågad, emotionellt söndersliten, sjuk människa.

Uppträder någonsin de tre "svaren" renodlade i dikt? Det är en fåfäng fråga. Ty Preston Roberts huvudtes är att den allra finaste dikten har uppstått just när diktarna vävt samman de tre fablerna.

Han finner denna sammanvävning i "Kung Lear", där den "kristna" fabeln (Lears andliga högmod) övergår ute på heden i den "grekiska" (ett lidande utöver vad han förtjänar), samtidigt som Lear här också blir "modernt" desperat och nihilistisk. Han finner sammanvävningen i "Macbeth", som dock främst är ett slags negativt drama där straff och syndamedvetande existerar men ingen Gud. Han finner sammanvävningen hos Hawthorne, hos Melvilles "Billy Budd" och naturligtvis hos Dostojevskij.

Men också i modern dikt.

Visserligen berättar de moderna författarna (från Ibsen till Eliot) främst den moderna fabeln. Men ständigt spelar de ut sin moderna desperation och bitterhet mot de kristna och de grekiska svaren.

Den kristna fabeln har två stora varianter: den ortodoxa (människans ofrihet), den humanistiska (människans fria val). Fint anmärker han att "faran med den humanistiska varianten är att författaren lätt frestas att smeta på försoningen för tjockt på slutet".

På samma sätt har den moderna fabeln tre versioner: 1. den marxistiskt-sociologiska (Orwell, Malraux, Arthur Miller, Dreiser), 2. den freudianskt-psykologiska ("Linje Lusta"), 3. en odöpt variant, där lidandet varken förklaras sociologiskt eller psykologiskt utan snarast blir något metafysiskt och oundvikligt. Denna sista punkt illustrerar han med en ypperlig analys av Nathaniel Wests lilla bittra "Miss Lonelyhearts" som kom på svenska häromåret under titeln "Fru Hjärtesorg".

Läs fler streckare i SvD:s historiska arkiv

Laddar…

Den moderna fabeln är vår fabel, antingen vi gillar det eller inte. Ingen modern författare kan gå förbi den och låtsas som den inte fanns. Går han förbi den och bara upprepar de traditionella svaren, blir han sentimental. Men nu efter åtti-nitti år, är den moderna fabeln praktiskt taget slutberättad i sitt renodlade skick. Den har berättats så enormt skickligt (se den unge Hemingway) att det inte går att berätta den bättre igen.

Så problemet för den författaren just nu måste vara att finna ett sätt att gå utöver den moderna fabeln. Hur ska han bära sig åt för att lyfta sin figur ur förtvivlan – utan att lura både sin figur och bedra oss med några lättköpta "sanningar".

Läs även Blågult sex och socialism gjorde världen nyfiken

Preston Roberts finner att de diktare som lyckats gå utöver den moderna fabeln (eller misslyckats på ett intressant sätt i försöket) alla vägrat att bara upprepa de traditionella fablerna. Alla har de sökt pröva de tre svaren i nytt ljus, "ty varken det grekiska 'modet’ eller det kristna 'högmodet’ blir längre desamma när de förenas med den moderna fabelns bitterhet". Lika litet blir den moderna bitterheten densamma, när den konfronteras med de grekiska och kristna svaren. Här gör han alltså samma värdering som nyss: "sammanvävningen" av fablerna ger det finaste konstnärliga resultatet.

Han urskiljer ett par tre olika "strategier" i dessa förnyelseförsök: En är den "neo-stoiska" vägen (Camus "Pesten" och Hemingways "Den gamle och havet"). Han tycker att dessa lyckats artistiskt bäst – bl.a. därför att detta är det lättaste steget att ta, när man vill gå utöver den moderna fabelns förtvivlan: att gripa efter grekiskt-stoiskt "mod".

Sämre tycker han att Eliot lyckats i "Cocktail party" (ortodox variant) och Alan Paton i sina romaner (humanistisk variant), när de försökt den "neo-kristna" vägen "strategi nr 2" – nämligen att gå över den moderna förtvivlan till det kristna svaret: ett så mycket svårare steg.

Nej, den finaste dikten har skapats av den som arbetat med alla tre fablerna samtidigt – utan att "slutgiltigt avgöra vilket svar som är rätt". Mannen som lyckats med detta heter naturligtvis William Faulkner. Än närmar sig Faulkner helt den moderna fabeln ("The Sound and the Fury"), än är han utomordentligt nära den kristna ("The Bear"): och Nobelpristalet uppräknar "lika många grekiska dygder som kristna". Men Faulkners senaste bok, "A fable", – trots att den återberättar Kristi liv! – smakar enligt Preston Roberts mer stoiskt än något annat hos Faulkner.

Men Faulkners ställningstagande är aldrig definitivt. Människan lider i Faulkners värld därför att hon både är grekiskt "blind" och utan kunskap om det goda, kristet skuldbelastad och modernt sjuk.

Det befriande med Preston Roberts fina dialektiska väv är, att den återskänker alla tre fablerna deras värdighet. Ingen livstolkning spelas här ut polemiskt mot den andra – under ömtålig prestigekänsla eller med lättköpta ironier. De tre svaren framstår helt enkelt som tre lika allvarliga försök att förklara varför människan lider.

Läs även Vilgot Sjömans paradoxala tabubrott

Han berättade att han en gång läste en tidningsartikel av W.H. Auden om Melvilles Moby Dick: "Kapten Ahab som kristen hjälte"; det gav första stöten till denna väv. Andra impulser fick han från Kierkegaard, och amerikanska protestantiska teologer som Whitehead, Niebuhr och Paul Tillick. Men huvudtanken har en förbluffande självständighet, är helt hans egen.

Chicagouniversitetet är unikt i USA däri att det har en teologisk fakultet knuten till själva universitetet – och Preston Roberts kurs hör till de obligatoriska för blivande präster: "det irriterar många teologie studerande; de kan inte begripa nyttan med att läsa just dikt". Somliga av dessa är nämligen oomkullrunkeliga troende ynglingar från Mellanvästern, som varken vet vad tvivel eller vad den moderna världen är för något – "på dem fastnar en så besviket-religiös bok som Fru Hjärtesorg i halsen när de ska svälja den". Men andra teologistudenter upptäcker förvånade att de lärt sig mer praktisk teologi på denna kurs än på andra – det är de tveksamma, med nersvalda tvivel; de som grubblar över hur de i framtiden ska kunna tala om religion med människor ute i församlingen.

Mitt referat här har förenklingens torka; när Preston Roberts själv handskas med sitt dialektiska instrument framträder motsatsernas spänning, en nyansering som bara stegrar förväntan inför slutföreläsningens sammanfattning och ställningstagande. Varför lider vi? Miljön är en kväkarskola; Preston Roberts själv är kväkare; allt verkar upplagt för ett utpräglat kristet ställningstagande. Men Preston Roberts är alltför gripen av det grekiska svaret: Okunnighet; han är alltför solidarisk med det moderna svaret: Sjukdom, för att kunna låsa mysteriet till en enda innebörd. Visserligen – han vill tro att det kristna svaret täcker mest. Men i slutorden stannar han ändå vid den sammanflätning han tycker sig finna hos Faulkner: att alla tre svaren innesluter någon del av sanningen.

Vilgot Sjöman Vilgot Sjöman (1924–2006) var författare och filmregissör.