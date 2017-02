Tre olyckor på E4 – en till sjukhus

– Olyckorna skedde nära i både tid och plats, säger Johan Schlienger, presskommunikatör hos polisen.

I den första olyckan ska sex bilar ha varit inblandade och kört in i varandra bakifrån. I den andra olyckan, som inträffade knappt en kilometer därifrån, ska en bil med släp ha kört in i mitträcket. Den tredje olyckan inträffade när en sjunde bil kört in i den första olyckan.

– Det var väldigt halkigt på platsen, säger Peter Lindahl, inre befäl på Luleå räddningstjänst.

Annons X

Det var efter olyckorna totalstopp på E4 södergående. Trafiken började släppas på vid halv åtta men det rådde till en början begränsad framkomlighet.