Tre fotbollsspelare träffade av blixten

Tre personer skadades när blixten slog ned vid en fotbollsmatch i Stenungsund. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Tre personer har förts till sjukhus efter att ha blivit skadade vid ett blixtnedslag i Stenungsund. Blixten slog ned på fotbollsplanen mitt under pågående match i division två mellan Stenungsunds IF och Vänersborgs IF på Nösnäsvallen, rapporterar GP.

– Det kom från ingenstans och bara small till. 8-10 spelare bara föll ihop på mittplan. Det hade regnat lite tidigare i Stenungsund, men inget tydde på åska. Det var helt makalöst, säger Fredrik Roos, marknadsansvarig för Stenungsunds IF till TT.

Enligt Fredrik Roos kunde samtliga spelare gå av plan för egen maskin efter olyckan. Sex ambulanser anlände till platsen omedelbart.

– Stenungsundskillen hade väldigt ont i huvudet och var chockad så klart. Många fick blackout. De sa att det blev helt svart och att de inte hade något minne av vad som hade hänt, säger han.

Ingen av de som förts till sjukhus har livshotande skador. Flera skärrade ledare och spelare behandlades också på plats av ambulanspersonal.