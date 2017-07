Tre efterlängtade poäng för Göteborg

Tobias Hysén sköt sitt sjätte mål för säsongen när Göteborg vann med 2–0 mot Jönköping Södra. Foto: Mikael Fritzon/TT

Ett fullt förståeligt uttalande för efter bara tre poäng på de fem sista matcherna före uppehållet låg Göteborg på elfte plats i fotbollsallsvenskan med 14 poäng, samma som tolvan Jönköpings Södra.

Nu klättrade man två placeringar och har bara fem poäng upp till Sirius på tredje plats.

Efter en knapp halvtimme kom ledningsmålet. Med ryggen mot mål tog Tobias Hysén emot en boll från Mattias Bjärsmyr och lyckades få till en perfekt volleypassning in i mitten där Mikkel Diskerud mötte och skickade in bollen under Anton Cajtoft, tillbaka från U23-EM. Bollen såg ut att toucha en Jönköpingsförsvarare på vägen vilket ställde Cajtoft.

Annons X

Trots ledning 1–0 i halvtid så var inte "Mix" Diskerud riktigt nöjd.

– Vi behöver vara lite bättre sista tredjedelen, sade norrmannen till C More efter sitt andra mål för säsongen.

Det lyckades Jönköping bättre med och skapade flera heta kvitteringschanser men fick inte in bollen bakom Pontus Dahlberg i Blåvitts mål.

Med en kvart kvar satte Hysén sitt sjätte mål för säsongen när han bröt sig loss på en långboll och prickade in 2–0.

– Nu måste vi komma i gång och vinna några matcher i rad, sade Lennartsson.