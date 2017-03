Tre bortglömda pärlor av Sven-Ingvars

”Sen jag mötte dej” från skivan ”Playa Blanca”, 1976 (Philips)

När Sven-Ingvars översatte Jerome Kerns "Smoke gets in your eyes" landade de långt från det rökigt jazziga. Med en galet ettrig clavinet, en ännu galnare altsaxofon och en som vanligt välartikulerad Sven-Erik Magnusson blir det i stället något som av skivsamlare brukar klassificeras som "Scandinavian groove".