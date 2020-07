Tre av fyra leksaker kan vara farliga

Till testet, genomfört av Toy industries of Europe, köptes 193 olika typer av leksaker in från fyra väletablerade hemsidor för e-handel: Ebay, Amazon, Wish och Aliexpress. Resultaten visade att 97 procent av leksakerna inte nådde upp till EU:s säkerhetskrav. 76 procent klassades som direkt farliga.

Det grundläggande problemet är att ansvarsfrågan blir otydlig när europeiska konsumenter handlar produkter tillverkade utanför EU via sajter baserade utanför EU.