Det går trögt för "The fanatic" med John Travolta. Filmen väntas dra in så lite som motsvarande 140 000 kronor under sin premiärhelg, skriver Hollywood Reporter.

Indiethrillern är regisserad av rockbandet Limp Bizkits frontman Fred Durst och en perukförsedd Travolta gestaltar kändisstalkern "Moose" som ödelägger en actionfilmstjärnas liv.