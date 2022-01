Trappa ner på en källarkrog

Ost och vin i källaren: W by Wijnjas

Foto: Pressbild

För ostälskare är Wijnjas på Kungsholmen ett givet stopp under shoppingrundan. Men restaurangen, W by Wijnjas, som ligger några kvarter bort på Scheelegatan tillhör fortfarande de mer oupptäckta fynden. Här hålls det ambitiösa ost- och vinprovningar, och det finns också ett charmigt chambre séparée att boka för sällskap. Men W by Wijnjas fungerar också som en helt vanlig restaurang där just ost och vin står i självklart fokus. Extra pluspoäng för de vintrigt mysiga lokalerna på Scheelegatan.

W by Wijnjas

Scheelegatan 3