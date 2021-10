Och Tyskland med sina så kallade prädikatsystem ska vi inte ens tala om…

Men lyckligtvis går trenden mot en ökad transparens och tydlighet. Kanske följer den gastronomin, där man länge pratat om vilket landskap kossan betat i och var havtornen är plockad. Konsumentens vilja att veta vad de stoppar i sig spelar säkerligen också in.

Den nya världens vinländer – Australien, Nya Zeeland, Sydamerika med flera – har länge kört på en mer inkluderande taktik, där man ofta skriver ut druvans namn på etiketten. What you see is what you get. Men även i mer old school-vinländer i Europa finns det gott om exempel på detta: Pays d’Oc i Frankrike har under de senaste årtiondena rönt stora framgångar, mycket tack vare tydlighet med just druvsorter. Även i Bordeaux och andra regioner hittas flera producenter som skriver ut druvor, om än i skymundan på baksidesetiketten. Och i Tyskland snackas det om förenklingar av prädikatsystemet (som anger vinets söthetsgrad).

Det är också en växande trend med detaljrikedom, där man både kan scanna QR-koder för att få fram fakta, eller lista innehåll och produktionsdetaljer på etiketten. Göteborgsbaserade Wine Mechanics tycker jag hör till de bästa i klassen, men även i traditionella Champagne ser vi en trend där man utnyttjar etiketten till kommunikation: Louis Roederer lanserade nyligen Collection 242, där siffrorna talar om att vinet domineras av druvor från den 242:a skörden, det vill säga 2017. Producenten Leflaive går ännu längre och låter etiketten kommunicera såväl växtplats som basårgång och dosage. Smart, kul och innovativt. Ett initiativ som jag verkligen välkomnar. Tydlighet, transparens och klarspråk är precis vad vinvärlden behöver för att bli mindre mystisk och exkluderande.

Skål för en utveckling som går åt rätt håll!

