Tränareliten har hjälpt Gerhardsson

Född: den 22 augusti 1959.

Klubbar som spelare: Upsala IF (–1977) Hammarby (1978–1987), Vasalunds IF (1988–1990), Enköpings SK (1991–1992).

Tränarkarriär:

1993–1995: Upsala IF

1996: BKV Norrtälje

1996: Damlandslaget, OS i Atlanta (tränare, bevakare)

1997: Damlandslaget, EM i Sverige/Norge (bevakare)

1997–1998: Bälinge IF

2000–2002: Enköpings SK (assisterande)

2002–2004: U16/U17-landslagen (förbundskapten)

2004: U21 "yngre", (förbundskapten)

2005–2008: Helsingborgs IF (assisterande)

2009–2016: BK Häcken

Källa: svenskfotboll.se