Beslutsvånda och självtvivel tycks vara egenskaper som trivs särskilt väl hos unga vuxna kvinnor i storstadsmiljöer. Man vänder och vrider på ett magiskt ”om” för att söka förutse tänkbara konsekvenser av vissa handlingar. Vad händer om jag följer med min nya väninna och lyssnar på ett band – eller om jag deltar i min gamle studentväns protestaktion mot planer på nybyggen i en attraktiv stadsdel? Vad vill jag arbeta med? Hur vill jag leva?

Medan man sitter där, mitt i ett existentiellt tomrum över en caffè latte och funderar på nästa steg, tenderar livet att ändå äga rum. I det urbana myllret stöts och blöts vi mot varandra i dagliga mikrohändelser, som var och en skulle kunna vara början på en avgörande vändning i just mitt liv.

Broadwaymusikalen ”Tänk om” (If/Then) av Tom Kitt och Brian Yorkey har fått Sverigepremiär på Malmö Opera, i regi av Philip Zandén. Musikalen är som ett långt tankeexperiment: huvudpersonen Elisabeth står i valet att hänga med den ena eller den andra vännen, men här får hon helt enkelt prova på både-och. De två tänkbara berättelserna saxas i varandra och utvecklar två varianter på ett liv som egentligen skiljer sig väldigt lite åt. Moralen är att man lika gärna kan hoppa ut och leva nu, eftersom vattnet inte är så djupt som man tror.

Bråddjup är heller inte denna musikal, vars musik genomgående är oförargligt trallvänlig och konturlös, trots (eller kanske på grund av?) att Josef Rhedin har omarrangerat den för större orkester än originalet. Linda Olsson, Karolin Funke och Christopher Wollter har dock röster och utstrålning för att kräma ut såväl tankar som känslor ur låtarna. De har gott stöd av Erik Fägerborns nyanserade översättning.

Föreställningen bärs också av Ambra Succis koreografi, där en ung ensemble är i ständig rörelse eller urbant poserande, med mönster från streetdance och vogue. De grupperar sig läckert i Julia Przedmojskas fantastiska scenografi av sex sluttande ramper vars kortsidor sinnrikt öppnar sig till mindre miljöer. Kostymerna av Helle Carlsson präglas också av storstad, medan ljusdesignern Mikael Sylvest lägger starka färgblock på scenrummets fondväggar och ger ramperna volym med ljus och skugga. Sylvest hade gärna fått sätta ljus och färger i Malmö!

Och just denna tanke berör mig under föreställningen. Trots att Philip Zandén nedtonat originalets New York-energi skildras en smart, dynamisk urban miljö som känns rätt fjärran från det upprivna Malmö 2017. Tänk om Malmö bara kunde vara så där lite lagom storstadsneurotiskt? Det vore ju värt en egen musikal.