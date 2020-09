”Tragiskt att S gav Centern fritt spelrum”

Att höra Centerpartiet prata om Arbetsförmedlingen är som att se skolans värsta mobbare ge sig på någon längst ner i klätterställningen – någon de kallar värdelös, misslyckad, omodern och hopplös – för att handskas med sina egna osäkerheter och misslyckanden. Vad Centern och övriga högerpartier inte tycks förstå är att deras förakt för de arbetslösa själva skiner igenom i både retoriken och politiken. Det riktigt tragiska är att Socialdemokraterna spelar med.

Arbetsförmedlingen har i omgångar misshandlats till oigenkännlighet i snart femton år. I januariavtalet fick Centern fritt spelrum för sina privatiseringsfantasier – nu skulle i princip all verksamhet läggas ut på entreprenad och myndigheten bli en renodlad organisation för upphandling, kontroll och bestraffning. Så gott som alla med insikt i arbetsmarknadsfrågor – forskare, kommunföreträdare, fackliga organisationer – slog larm, men det var viktigare för regeringen att glädja välfärdsprofitörernas arbetsgivarorganisation Almega och deras politiska gren Centerpartiet. Vänsterpartiet fick med sig resten av oppositionen i riksdagen på att bromsa de mest långtgående delarna av privatiseringen. Men nu under pandemin – just när behovet av en fungerande myndighet är som störst – så är det åter de kommersiella företagens intressen som man slår vakt om med en extra miljard.