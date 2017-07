Trädgården är en konstart som består av tid

Det existerar en kulturform som ytterst sällan hamnar på kultursidorna, som sällan recenseras eller hyllas. Vi talar trädgård. En konstform som lever för stunden, inuti ögonblick, alldeles som teatern och där skaparen – trädgårdsmästaren alltså, inte Gud – använder färger, strukturer och dimensioner och ställer dem mot en verklighet av vatten, berg eller himmel. En trädgård är alltid förändring – via årstider och tid. En trädgård härbärgerar år och säsonger, förkroppsligar dem. Ordnad natur, men inte onatur.

Trädgård härbärgerar en rad olika kulturella uttryck. Tänk bara på alla växter från hela världen och all deras historia. Varenda trädgård är en dröm för den som tror på fredlig samexistens. Tänk på hur människan genom alla tider gett växterna namn på olika lokala språk och latin – namn som, ofta, poetiskt fångar deras karaktär och användningsområden. Kultur betyder odling på latin – och överfört också av själen. Att förbättra sig, att ta till sig och öka kunskap och förmågan att ta in nya utsikter.

Alla trädgårdar har en själ, liten eller stor, snårig eller magnifik. En blandning av plats och av möda.

Omärkligt går resterna av det karga skärgårdslandskapet med sina granithällar över till skog, till parkanläggning till äng, till klippta gräsmattor till planteringar och rabatter med rader av utsökta skulpturer. Foto: Emma-Sofia Olsson



Waldemaruddes trädgård är verkligen bokstavligen majestätisk. Här vid Ryssviken (om namnet har med ryssar eller ryssjor att göra är oklart) på Djurgården i Stockholm ligger det vackra vita slott som målarprisen Eugen lät bygga under början av 1900-talet och som han gav till svenska folket vid sin död 1947 – som öppet museum.

Boningshuset, ritat av Ferdinand Boberg, utställningspaviljongen och trädgården med sina skulpturer och utsökta rabatter utgör en suverän helhet – en form av allkonstverk där allt beror på vartannat. Vyn mot Södermalm och Gamla stan, Finlandsbåtarna som far förbi som vita valar och den utsökta trädgården som är inspirerad av Arts & crafts-rörelsen med sina subtila och naturliga anspråk – men framför allt prinsens egna idéer.

En trädgård har per definition svårt att hålla sig museal. För prins Eugen var den uppenbarligen ännu en palett, en duk att måla, forma eller för att pröva färgkombinationer. Mängder av frökataloger, växtuppgifter och brev är ännu kvar och innehåller drastiska färgbeskrivningar. En trädgård kan, också för någon som Monet, fungera som verkstad eller fångstnät för skuggor, nyanser, ljusdagrar.

”Näst efter konsten tror jag blomster är min största glädje” skrev prins Eugen och trädgården ger ännu i dag syn för sägen. Det speciella med ytorna utanför slottet är att allt flyter samman. Omärkligt går resterna av det karga skärgårdslandskapet med sina granithällar över till skog, till parkanläggning till äng, till klippta gräsmattor till planteringar och rabatter med rader av utsökta skulpturer.

Marina Rydberg i orangeriet, hon är inte trädgårdsdesigner utan trädgårdsmäster av den gamla sorten. Hon kan, hennes fingrar vet. Foto: Emma-Sofia Olsson

Ja, vad ska man kalla det? frågar sig huvudträdgårdsmästaren Marina Rydberg:

– Jag har varit här under 21 år och jag grubblar ännu över det mest adekvata namnet på helheten. Prinsen skrev någonstans blomstergård – alltså som en parallell till trädgård. Jag tycker att det passar bra. Blomstergård.

Marina Rydberg basar över verksamheten, med sex helårsanställda året om. Det kan låta mycket, men ännu en av Waldemarsuddes specialiteter är att året om ta fram blommor att pryda rummen inuti slottet. Blomsterprakten är ett signum för museet. På vintern drar man upp iskonvaljer och hyacinter, man odlar blommor som ska passa till vaser och arrangemang. Vårblommorna plockas in så snart man kan. Utomhus blåser genom rummen, och blommorna från växthusen plockas in dagligen av en florist.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Vintern är en bråd tid för Waldemarsuddes anställda. Frön till tiotusentals plantor ska sås, och skolas. Medelhavsväxter flyttas till orangeriet för att vila. Det är där vi nu sitter och pratar: om konsten att förvalta ett kulturarv utan att förvanska och lägga till – och att ständigt behärska lusten att briljera.

– Mitt jobb är att förvalta en given tid, återskapa bilder av hur det såg ut här en gång. Vi iscensätter förutsättningarna för ett konstnärskap, prinsen såg ju platsen som en inspirationskälla och en utgångspunkt för flera målningar. Många trädgårdsansvariga vill vara kreatörer, skapa eget som får besökarna att imponeras. Här gäller det att låta historien tala. Prinsens smak och vilja, inte min.

– Min stolthet är väl i stället att vårkompost är så välskött, säger Marina Rydberg. Att vi fått så bra kvalitet på jorden. Eller att buxbomshäckarna är så friska. Och att vi lagt så mycken möda på att hitta gamla sorter, särskilt av tulpaner och narcisser. Gyllenlack var en favorit då, i dag är det slitsamt att odla plantor som kräver två år för att blomma, men vackert är det. Vi har gammalt växtmaterial från Ven.

Marina Rydberg är inte trädgårdsdesigner utan trädgårdsmäster av den gamla sorten. Hon kan, hennes fingrar vet. Hon arbetar ständigt med att förstå varför vissa växter bara vissnar, eller andra fryser ner. Problemlösning är en stor del av hennes jobb. Hon känner sin blomstergård utan och innan, har läst gamla frökataloger och beställningssedlar från då det begav sig. Hon vet hur vartenda träd mår. Här står gamla 400-åriga ekar, hundraåriga popplar och ett nyplanterat valnötsträd.

Vi promenerar ner till Sjölanden, där man odlar snittblommor till huset. Just när vid träffas, vid midsommar, planteras många växter ut. Pelargonerna runt statyn av Triton är inte utslagna, men är på väg. Det här är en mellantid. Snart ska alla utplanteringsväxter prunka och rosorna har just börjat. Alla gamla sorter. Man låter en del av gräsytorna bli äng, men klipper en del mot vattnet för att bjuda in till picknick.

Trädgården pågår. En fransk turistgrupp visas runt, tyskar som hyrt cykel försöker krångla sig uppför trapporna. Skärgårdsbåtarna far förbi. Bara en gigantisk kryssningsfärja berättar att det blivit 2017.

– Jag ser bara vad som återstår att göra, suckar Marina Rydberg. Jag inser att det är vackert, men jag ser också hela tiden vad vi ska göra i morgon, nästa vecka – om en månad. Jag försöker föra över all min erfarenhet till alla anställda. Det här stället ska ju fortsätta existera, ungefär på samma sätt, också en gång när jag slutat. Mina erfarenheter ska skrivas ner och traderas för att trädgården ska leva kvar.

Marina Rydberg. Foto: Emma-Sofia Olsson

Så är det. Trädgården är en konstart som består av tid. Alla år träden och buskarna behövt för att bli stora, men också den radda ögonblick av sol, regn och moln som bildar en sommar, en årstid, ett sekel.

Blomstergården är som en stor grön klocka med sin egen tidmätning. Rabattväxter som gror, blommar, vissnar och återuppstår. Fast här ska klockan stå still. Visarna ska ständigt peka på tidigt 1900-tal. Ur denna genuina motsats mellan hortikulturell historia och vardagsliv emanerar en alldeles egen konst. Den att fånga en tid, en personlig smak och en konstnärlig vision.

Trädgårdskultur helt enkelt.

Boningshuset, ritat av Ferdinand Boberg. Foto: Emma-Sofia Olsson