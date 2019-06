"Toy story" kvar i amerikanska biotoppen

Tvåa i toppen är skräckfilmen "Annabelle comes home", som handlar om en lite mindre harmlös leksak: porslinsdockan Annabelle som är besatt av demoner.

Trea kommer "Yesterday", i regi av Danny Boyle ("Trainspotting") och manus av Richard Curtis ("Love actually"). Den har fått ljummen kritik i USA och drog under öppningshelgen in 17 miljoner dollar, att jämföra med "Toy story" som drog in 58 miljoner och därmed landar på 237 miljoner totalt. Det gör "Toy story 4" till den fjärde mest framgångsrika filmen i år, enligt Variety.