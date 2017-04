Tove Styrke har upptäckt kärlekslåten

Två år efter hyllade albumet "Kiddo" är Tove Styrke tillbaka med nya låtar. Pressbild. Foto: Emma Svensson

Tove Styrke släpper nya låten "Say my name" efter två års tystnad. Om den senaste tidens arbete mynnar ut i ett nytt album vet hon inte, men det finns fler låtar på lager.

– Jag har skrivit hela tiden de senaste två åren, säger hon till TT.

Tove Styrke slog igenom som motvillig "Idol"-deltagare 2009 där hon slutade på en tredjeplats. Det självbetitlade debutalbumet kom året därpå.

Annons X

Efter två års hårt arbete som följde på albumsläppet valde Tove Styrke att ta en paus och flytta hem till Umeå.

När uppföljaren "Kiddo" väl kom 2015 hyllades den internationellt och musiktidningen Spin gav henne epitetet "feministisk popdrottning."

Styrkes scenstil hade även blivit mer osminkad och avslappnad.

– Jag ville bli tilltalad som musiker och låtskrivare och jag ville inte behöva bry mig om allt runt omkring – relationer och såna saker som tjejer ofta blir frågade om. Det var inte en medveten handling, det var bara vad jag ville – att uppträda i basketshorts och prata om musik i intervjuer, säger hon.

Och skillnaden var märkbar. Tove Styrke beskriver att hon helt plötsligt blev bemött med mer respekt och att folk inte längre tog för givet att det var någon annan som skrev hennes musik.

Med de nya låtarna vill hon utforska nya uttryck och kärlekslåtar.

– Det finns mycket roligt där, så nu när jag har börjat "vända om" igen ska det bli spännande att se om jag kommer att fortsätta att få relevanta frågor.

Det nya låtbatteriet är mjukare, mer avskalat och med färre ljud. Om den förra skivan var Tove Styrkes utblick på världen är den nya mer introspektiv.

– Tidigare har jag inte varit intresserad av att skriva kärlekslåtar, det finns så många redan, men nu har jag börjat inse varför folk skriver dem – det är ju det intressantaste som finns! Det är typ som att tänka på rymden, det är bortom mitt förstånd hur människor kan leva tillsammans med tanke på hur komplexa de är, säger hon.

"Say my name" släpps den 28 april.