Tove Lo vågar vara naiv på "Disco tits"

Sedan albumet "Lady wood" gavs ut förra hösten har Tove Lo haft fullt upp. Hon har fortsatt att turnera världen runt, bland annat som förband till Coldplay, och blivit med ännu en världshit, "Cool girl" har i dagsläget närmare 239 miljoner spelningar på Spotify.

Tove Lo har också hunnit slutföra den utlovade fortsättningen på "Lady wood". Hennes tredje album, "Blue lips (Lady wood phase II)", släpps senare i höst.

Den första singeln, "Disco tits", släpptes under torsdagen.

– Det är typ en av de sista låtarna jag skrev. Jag hade redan låtarna till "Phase II" klara men så gick jag igenom så mycket känslomässigt som jag ville och behövde skriva om. Så när jag hade skrivit en massa nytt, utan att det egentligen var meningen, så blev jag så här "fan, jag vill ha med den här känslan på skivan också", säger Tove Lo.

Hon säger att hon är i en "nykär konsekvensfri period" och beskriver den gångna sommaren som "lång och passionerad".

– Det har varit mycket resor och fest och bara försvinna in i världens bästa bubbla med den jag är kär i. Så den handlar lite om att tappa kontrollen tillsammans, säger Tove Lo.

Titeln "Disco tits" kom till henne under den amerikanska festivalen Coachella i våras.

– Jag uppträdde i en topp som var transparent och så hade vi klistrat på en massa discokuleglas. Det såg ut som om en discokula hade exploderat på mina tuttar, säger Tove Lo.

– På kvällen sedan gick vi omkring och skulle se Justice spela och jag fastnade vid något av de här konstverken som de har på festivalen. Jag stod och försökte förstå vad det var och så hör jag "hey, disco tits – let's go" och jag bara "disco tits – that's a state of mind". Så jag gick in i studion nästan vecka och sa att "hörni, vi måste skriva en låt som heter 'Disco tits', vad får ni för feeling?". Då började de direkt med den där basgången.

"Disco tits" är en relativt rå och klubborienterad låt. Exakt så kommer dock inte hela "Blue lips (Lady wood phase II)" att låta.

– Nej, den sticker ut lite. Det finns några låtar till som är i den kategorin men den här plattan kommer att bli ganska schizofren, eller dramatisk. Den representerar så många känslor under ett år, säger Tove Lo.

