Sju av Tove Janssons vuxenböcker har nyligen kommit i nyutgåva. I dessa blir det tydligt att författarskapet utgör en serie uppmätningar, ett försök att ta mått på det ideala avståndet mellan människa och människa.

”Tänk att våga distansera sin omgivning”, säger den anonyma berättaren lika imponerat som förfärat om sin enstörige konstskolekamrat ­Robert, som säger upp bekant­skapen med var och en i klassen i ­individuellt författade brev. Tre rader senare slutar den korta novellen med ett uppgivet: ”Men så gör man ju inte.”

Jo, så gör man visst, gång på gång, i text efter text, för i detta avseende liksom i åtskilliga andra var finlands­svenska Tove Jansson (1914-2001) djärvare än många av de fiktiva karaktärer hon skapade; som om det i viss mån även var försiktigheten hon (som varit omgiven av ateljéfester och jagutlevelse redan som spädbarn) behövde konsten för att få leva ut. Genom hela hennes författarskap återkommer frågan om avstånd, det rätta avståndet till andra människor (som alltid visar sig vara lite längre än man kunnat tro: helst placerade hon sina gestalter på öar och såg till att själv ha en sådan tillgänglig).

”Jag känner mig främmande här”, heter det i en novell – hos Tove ­Jansson behöver det inte nödvändigtvis innebära något dåligt. Tvärtom kännetecknas de gestalter i hennes författarskap som går att se som ideala – Muminmamman, Too-tikki, Jonna i ”Rent spel” – av en vänlig distans till andra, en svalt saklig och lätt disträ omtanke. Distansen till andra behövs för att de ska bli urskiljbara som mönster, som är möjliga att delvis justera bara så länge man accepterar att personlighetens grundläggande mönster är oföränderligt. Detta är i hög grad förenligt med barnboksförfattarens, serietecknarens och illustratörens praktik: det typiska och oföränderliga har tydliga konturer, det känns igen från ruta till ruta, från bok till bok: det går att rita.

När nu sju av Janssons vuxenböcker – novellsamlingarna ”Lyssnerskan”, ”Dockskåpet”, ”Brev från Klara” samt romanerna ”Solstaden”, ”Den ärliga bedragaren”, ­”Sten­åkern” och ”Rent spel” (förutom enstaka noveller är det bara ”Bildhuggarens dotter” och ”Sommarboken” som saknas) – återutges av Modernista i två vackra och sakkunnigt introducerade volymer slås man av vilket sammanhållet och konsekvent författarskap det rör sig om. Teman, situationer och tankefigurer återkommer lika regelbundet som Snusmumriken, obekymrade av triviala gränser som dem mellan bild och text, illustration och ­uttryck, barn- och vuxenbok, memoar och fiktion. Vilket tema man än följer visar det sig löpa genom hela konstnärskapet.

Ett sådant tema är konstnärsblicken, den blick som tecknaren, illustratören, någon gång skulptören, riktar mot världen (författare behandlas annorlunda, de ser bara sig själva: ”Muminpappans memoarer” kan läsas som en humoristisk version av den skoningslösa ­dissektion av manlig skaparvånda som skildras i ”Sten­åkern” dryga trettio år senare). Det är en blick präglad av förfärande saklighet, en i första hand praktisk attityd till det mäns­k­liga psyket: hela författarskapet utgör en serie upp­mätningar, försök att ta mått på det ideala avståndet ­mellan människa och människa. Detta måttande är ju tecknarens klassiska gest med pennan höjd framför det avbildade föremålet, och det är så man föreställer sig författaren Tove Jansson: hon tar mått på världen. Likt en oftalmolog, en ögonläkare, är hon sysselsatt med att hitta den rätta brytpunkten där yttervärlden kan framstå i sin fullaste skärpa.

En annan Tove Jansson är den diskreta men konsekventa­ queerpionjären, som alltid intresserar sig för andra sorters familjebildningar vid sidan av de traditionella, och ytterst medvetet men till synes i förbifarten låter sin litterära värld befolkas av homosexuella par, till exempel i ”Dockskåpet” där de rent enkönade relationerna­ utgör fond för en fantastisk fabel om besatthet, väl värd att ställa bredvid Balzacs ”Det okända mästerverket”. Eller den avklarnade självbiografiska kärleksskildringen ”Rent spel”, som är en av de ovanligare kärleksromanerna i vår litteratur. Det hennes gestalter i all avighet slåss för är rätten att inrätta tillvaron efter eget skön, utifrån sina egna behov och önskningar, bilda familj eller låta bli, vara samhällsnyttiga eller ej, utan att behöva ta hänsyn till den eventuella ångest eller irritation som detta kan väcka hos omvärlden: det kan låta som en självklar rätt, men Tove Janssons texter når varje gång fram till den punkt där välvilja eller godmodigt överseende slår över i förakt och intolerans.

Jansson är också hyperkänslig för alla försök, även de mest subtila, att hålla en människa ifrån den tillvaro där hon bäst kan finna sig tillrätta. I snart sagt varje text skildras, långt innan termen kom i bruk, den sorts maktutövning som vi idag lärt oss kalla passivt-aggressiv: att försöka binda en annan människa till sig själv med hjälp av sin egen känsla, väcka skuld genom sin beundran, utsätta någon för förlåtelse eller storslagna självuppoffrande gester. När den välsituerade Anna Aemelin i ”Den ärliga bedragaren” berättar om hur modern brukade ge vetebröd till de fattiga vid jul klipper Katri Kling direkt av minnets ­positiva övertoner och laddar det med dåligt samvete: ”De blev väl inte sårade? sa Katri” – i den repliken bor en del av Tove Janssons geni, förmågan att vända sociala situationer och visa underdogen som översittare.

I skildringen av det vardagliga sociala maktspelet är Tove Jansson en oöverträffad mästare, vilket hon visade redan i muminböckerna där hon gett odödlig gestalt åt våra vanligaste strategier för att inge andra dåligt samvete: Misan naturligtvis, men även Mumintrollets idolisering och därmed följande skuldbeläggande av Snusmumriken. I ”Den ärliga bedragaren” från 1982 har byns behov av en syndabock i förening med Katri Klings ovilja att ­underkasta sig sociala konventioner skapat en klassisk skräcksituation, med stigmatiserade särlingar vilkas frivilliga isolering ses som bevis på skuld. Men det är inte därför den romanen tillhör det mest gastkramande som skrivits på svenska, utan på grund av Katris oförmåga att sluta manipulera, trots att hon redan nått dit hon ville: ingen god vilja i världen kan få henne att ändra synvinkel länge nog för att märka att hon börjat motverka sitt eget syfte.

Det är tacksamt att läsa Tove Jansson utifrån den skräcktradition hon var uppenbart förtrogen med. Novellen ”Svart-vitt” är tillägnad Edward Gorey, och även om det delvis rör sig om illustratörens kyligt tekniska intresse för spelet mellan ljus och skugga och hur kontrasterna framhäver varandra, så går nog frändskapen med Gorey djupare än så. Tove Jansson är sällan morbid som denne, men det hon framställer i text efter text är monomana gestalter, tvångsneurotiker besatta av en enda idé som till sist växer sig större än livet självt. Ofta är de så instängda i sig själva att de personlighetsklyvs för att ha någon att tala med. De talar om sig själva omväxlande i första och tredje person. Deras monomani vet inga gränser: om mormor i ”Tidsbegrepp” sägs det att hon ”måste ha en mycket stark egen värld för att så suveränt kunna förneka sol och måne”.

Släktskapet med en författare som Borges märks i intresset för det monomana och personlighetsklyvning; i ”Svart-vitt” blir det tydligt när tecknarens skapelse vänder sig inåt mot sig själv och slukar sin skapare likt ett möbiusband. Men oftast tar sig Tove Janssons skräckintresse (som blir ännu tydligare i rollen som illustratör till Lewis Carroll eller Tolkien) subtilare uttryck än så. Hon låter det gärna börja – tänk på hunden Ynk i ”Trollvinter” – som en lockelse, en dragning till det mörka och skrämmande, en önskan att vara annorlunda, en vilja till identifikation med utanförskapet, men plötsligt når man en punkt där mötet med mörkret och det vilda blir påtagligt och lockelsen slår över i den rena fasan.

Denna punkt återfinns i de flesta av Tove Janssons ­texter, det är rentav dit de strävar: ”du tycks få in en storm i nästan allt som du skriver”, konstaterar Jonna i ”Rent spel”, och i den verkliga stormen kan hennes gestalter lägga bort sin oro. ”I stormen stillnade huset”, heter det med en till synes paradoxal formulering som försonar motpolerna i hennes universum.

Ovan kallades ”Rent spel” för en av våra ovanligare ­kärleksromaner: det beror på kontrahenternas förmåga att lämna varandra ifred. Lämna ifred är ett honnörsord hos Tove Jansson, det finaste man kan göra för en annan människa, och har man tur får man i gengäld en skymt av den rena lyckan: så fort Vera Häger lämnar barnen ifred ekar barnskratten från det stängda nöjesfältet i ”Hemulen som älskade tystnad” (från ”Det osynliga barnet”). I titelnovellen i ”Lyssnerskan” antyds också ett Janssonskt ­ideal: ”som att berätta för ett träd eller kanske ett tillgivet djur”, sägs det om huvudpersonen, och när man läser Tove Jansson kan man få för sig att hon faktiskt tyckte att människor kunde vara mer som träd.

”En ohemul historia” från Författarförbundets kalender ”Vintergatan” årgång 1966, nyligen omtryckt i ­”Bulevarden och andra texter”, utgör en övergång mellan Janssons ­litterära universum, där Gafsan, Filifjonkan, Homsan och Hemulen utan att i egentlig mening förändras kläs av ­fabelkostymen och flyttas från Mumindalen in i det ­borgerliga konstnärshem i Helsingfors som författar­innan föddes in i och aldrig lämnade, bara försökte hitta just det rätta avståndet till. Alla har väl någon gång ägnat sig åt att dela in bekantskapskretsen i filifjonkor, hemuler, knytt, snorkfröknar, bisamråttor och längtande mumintroll. Samtliga gestalter i dessa båda volymer kan lätt kläs om i mumindräkt, men det nöjet överlåtes, rentav anbefalles, härmed åt läsarna.

