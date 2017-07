Torneklint: ”Värsta veckorna i mitt yrkesliv”

29 februari 2016 blir det känt att Abeba Aregawi misstänks för dopning. Aregewi testades i Etiopien i mitten av januari i ett så kallat out of competition-test och provet innehöll spår av hjärtmedicinen meldonium. Meldonium blev dopningsklassat 1 januari 2016, men fanns på Wadas så kallade bevakningslista sedan den 1 januari 2015.

Under vintern och våren 2016 åker hundratals idrottare dit för meldoniumdopning. En majoritet är ryssar och det mest kända namnet är den förra världsettan i tennis Maria Sjarapova.

Abeba Aregawi riskerade fyra års avstängning internationellt och åtta år i Sverige. Sveriges olympiska kommitté (SOK) drar in sitt ekonomiska stöd och hon kastas ut ur OS-truppen.

9 mars kommer beskedet att även Aregawis B-prov är positivt. I ett uttalande säger Aregawi att "jag har tidigare fått tabletter av en läkare i Etiopien som jag trodde var vitaminer. Det är mitt eget fel att jag tog dessa tabletter utan att kontrollera."

14 juli meddelar den svenska dopningskommissionen att Aregawi frias från misstankarna och att avstängningen hävs.

17 juli meddelar Svenska friidrottsförbundet att Abeba Aregawi inte tas ut i OS-truppen.

17 januari beslutar förbundsstyrelsen att Aregawi får tävla för Sverige igen.