Just nu: Topprepublikan skjuten i USA – en gripen

Enligt Vita huset följer presidenten händelseutvecklingen noga efter skottdådet som inträffade på onsdagsmorgonen lokal tid. Det är oklart exakt hur många personer som träffats av kulorna från det halvautomatiska vapnet. Minst en kongressanställd ska ha skjutits i bröstet och det finns uppgifter om att två poliser träffats.

Scalise är majoritetsinpiskare och därmed den tredje högst rankade republikanen i representanthuset – efter talman Paul Ryan och majoritetsledare Kevin McCarthy. Han uppges ha träffats i höften, men enligt nyhetskanalen Fox News är hans tillstånd stabilt och skadorna inte livshotande.

Mellan 15 och 25 kongressledamöter ska ha varit vid kongressbasebollagets träning vid idrottsplatsen i Alexandria, strax söder om Washington DC. Alabamapolitikern Mo Brooks, säger till nyhetskanalen CNN att han stod på åskådarläktaren när en skytt som "såg ut att vara en vit man" utan ord öppnade eld.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.