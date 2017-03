Topplistorna: Zara Larsson ny etta

Zara Larsson är ny etta på den svenska albumlistan. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

Album:

1. (Ny) Zara Larsson: "So good"

2. (1) Ed Sheeran: "Divide"

Annons X

3. (Ny) Depeche Mode: "Spirit"

4. (Ny) Drake: "More life"

5. (2) The Weeknd: "Starboy"

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

6. (3) Magnus Carlson: "Den långa vägen hem"

7. (4) Marcus & Martinus: "Together"

8. (5) Danny Saucedo: "Tolkningarna – Så mycket bättre säsong 7"

9. (28) Stiftelsen: "Allting låter som Slipknot"

10. (6) Kent: "Då som nu för alltid"

11. (8) Bruno Mars: "24k magic"

12. (9) Norlie & KKV: "Alla våra låtar"

13. (7) Adele: "25"

14. (10) Laleh: "Kristaller"

15. (14) Sabina Ddumba: "Homeward bound"

16. (19) Kygo: "Cloud nine"

17. (16) Shawn Mendes: "Illuminate"

18. (13) Miriam Bryant: "Hisingen och hem igen"

19. (20) Håkan Hellström: "Det kommer aldrig va över för mig"

20. (17) Justin Bieber: "Purpose"

Singlar:

1. (1) Ed Sheeran: "Shape of you"

2. (Ny) Clean Bandit featuring Zara Larsson: "Symphony"

3. (5) Kygo featuring Selena Gomez: "It ain't me"

4. (2) Wiktoria: "As I lay me down"

5. (3) Robin Bengtsson: "I can't go on"

6. (4) Nano: "Hold on"

7. (Ny) Zara Larsson: "Only you"

8. (8) Ed Sheeran: "Galway girl"

9. (6) The Chainsmokers & Coldplay: "Something just like this"

10. (9) Joakim Lundell featuring Arrhult: "All I need"

11. (11) Ed Sheeran: "Happier"

12. (14) Martin Garrix & Dua Lipa: "Scared to be lonely"

13. (7) FO&O: "Gotta thing about you"

14. (17) Julia Michaels: "Issues"

15. (25) Zedd & Alessica Cara: "Stay"

16. (23) Alessia Cara: "How far I'll go"

17. (15) Ed Sheeran: "Castle on the hill"

18. (10) Benjamin Ingrosso: "Good lovin'"

19. (Ny) Zara Larsson: "TG4M"

20. (26) Axwell & Ingrosso featuring Kid Ink: "I love you"

Källa: GLF