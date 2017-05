Toppdiplomat om saudiröst: Inte fullt så enkelt

FN:s tidigare rättschef Hans Corell och utrikesminister Margot Wallström. Foto: Ulf Palm/TT /Noella Johansson/TT

– Jag fick höra talas om det här via medierna så jag hade inte hört något från UD när det kungjordes. Först senare ringde UD till mig och då bad jag att man skulle kontrollera det här med FN:s rättsavdelning i New York, säger Hans Corell till SvD.

Under en tioårsperiod var Hans Corell chef för utrikesdepartementets rättsavdelning med ambassadörs ställning. Dessförinnan hade han samma befattning även vid justitiedepartementet. Åren 1994 till 2004 var han undergeneralsekreterare i världsorganisationen och chef för FN:s rättsavdelning.

I tisdags förmiddag började telefonen ringa hemma hos familjen Corell i Stockholm. Flera journalister hörde av sig och ville ha kommentarer till omröstningen i FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc, när Saudiarabien valdes in i FN:s kvinnokommission (Commission on the status of women, CSW) vid ett möte i New York.

Orsaken var att befattningshavare på UD nämnt Corells namn som en auktoritet när man hävdade att det inte gick att rösta nej till den saudiska kandidaturen.

– Det finns inte ett nej-alternativ. Man kan rösta ja eller lägga ner sin röst, förklarade Margot Wallströms pressekreterare Erik Wirkensjö för TT kort efter att SvD:s hade publicerat en artikel, baserad på skriftliga UD-svar, om att 47 länder röstat ja, 7 avstått och inget land röstat nej.

Ungefär samtidigt hörde journalister av sig och började ställa frågor till Hans Corell.

– Det var många som ringde mig, säger Corell nu till SvD.

Vad svarade du?

– Vad jag sa när medierna ringde till mig var att eftersom jag inte har alla fakta vill jag inte ge några kommentarer. Jag är försiktig med det om jag inte har stämt av med dem som just nu håller på med frågan i FN.

Nu några dagar senare har Hans Corell varit i kontakt med den jurist från FN:s rättsavdelning som var närvarande vid röstsammanräkningen i Ecosoc. I samtal med SvD hänvisar den mångårige toppdiplomaten till avsnitt elva i ”Rules of Procedure of the Economic and Social Council” med rubriken ”Voting and Elections”.

– Enligt regel 60 (1) fattas rådets beslut av en majoritet av de närvarande och röstande medlemmarna. I regel 60 (2) föreskrivs att med ”de närvarande och röstande medlemmarna” menas de medlemmar som avger en jakande eller negativ röst vid omröstningen. Medlemmar som avstår från att rösta anses inte rösta. Detta är huvudregeln.

– Men när det gäller val är reglerna delvis annorlunda. Enligt regel 68 är huvudregeln att val skall ske genom hemlig omröstning. Röstningsproceduren är inte heller fullt så enkel som att det bara finns två alternativ. Det avgörande är i stället att det finns en majoritetsregel som gör att varje land måste nå en enkel majoritet av avgivna röster. Här lägger de regionala grupperna fram listor över de länder som de vill få in som medlemmar i det organ valet avser. De röstande får sedan på sina valsedlar skriva in namnen på de länder i listorna som de vill rösta på.

Vid omröstningen i New York den 19 april röstade samtliga 54 medlemsländer när kandidaturerna från den asiatiska gruppen – Irak, Sydkorea, Japan, Turkmenistan och Saudiarabien – avgjordes i den slutna voteringen. Detta framgår av en inspelning som finns tillgänglig i FN:s videoarkiv.

För att bli invald krävdes då att 28 av Ecosocs medlemsländer skrev ner kandidatlandet på sina röstsedlar. Om Saudiarabien inte nått enkel majoritet hade det samlade antalet Ecosocländer som inte skrivit upp saudierna förhindrat valet till Kvinnokommissionen.

– Ja, så fungerar det. Om resultatet skulle bli att det landet inte får den erforderliga majoriteten så blir effekten densamma som om de aktuella länderna hade kunnat avlämna nej-röster, säger Hans Corell till SvD.

Avstå är en annan sak eftersom man då inte lämnar någon valsedel överhuvudtaget.

– Ja, och detsamma gäller om ett land lämnar en blank valsedel eller en valsedel som inte innehåller något av de aktuella ländernas namn. Detta räknas också som ett avstående.

En valsedel som till exempel innehåller för många länder eller icke nominerade länder kan förklaras ogiltig.

När Saudiarabien valdes in i Kvinnokommissionen fanns det 54 giltiga valsedlar, ingen hade avstått.

Valet i New York avslutades med att Ecosocs presidium tillkännagav att samtliga länder i den asiatiska gruppen nått upp till ”erforderlig majoritet”.

S-MP- regeringen har vägrat avslöja hur Sverige röstade vid den slutna voteringen. Däremot har bland andra Margot Wallström själv öppnat för att Sverige skrev Saudiarabien på röstsedeln.

– Om regionerna utser kandidater brukar det för det mesta vara helt okontroversiellt. Vår instruktion är att man accepterar det regionerna utser. Om det var så att länder hamnar i kommissionen därför att man har en ambitiös jämställdhetspolitik, då vore det något helt annat. Men så är det inte, har utrikesministern tidigare sagt till SvD.