Det låter kanske värre än vad det är: ”I’m thinking of ending things”. Jag börjar ju förstås tänka på Camus och ”Myten om Sisyfos”. Är livet värt att leva? Visst, vi kan välja att tillmäta det dagliga slitet med vad det nu är vi gör till vardags ett värde; vi kan välja att betrakta det som stimulerande och livgivande. Det här med att skriva filmkritik vecka ut och vecka in, till exempel. Det har väl sina uppsidor. Men vi kan också välja att avstå. Vi kan välja att sova den stora sömnen. Vi kan åtminstone leka med tanken. Många gör det.

Tankar om den självvalda döden förekommer också i Charlie Kaufmans nya film, som heter just ”I’m thinking of ending things”. Här finns, bland annat, ett replikskifte om David Foster Wallace, som ju tog sitt liv 2008. Jake (Jesse Plemons), som har en tendens att mansplaina för sin prövade flickvän Lucy (Jessie Buckley), lägger ut texten om en av författarens essäer och uttrycker sitt förakt för de halvbildade som bara känner till just detta om självmordet. Och det är underförstått att Lucy skulle vara en av dessa beklagansvärda grottmänniskor.