Han har anledning se bekymrad ut Foto: Alastair Grant

I sin kommentar till nyvalet i Storbritannien påminner Tony Blair om ett viktigt faktum som helt försvunnit i den brittiska EU-debatten.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Det var Thatcher-regeringen som hade en nyckelroll på 80-talet för att skapa den inre marknad som britterna nu ska lämna om Brexit-folkomröstningens utslag ska fullföljas vilket May tycks vara helt inställd på.

Essentially, and never forget this was an original achievement of the Thatcher government of the Eighties, we created one supra-national market which was a vast facilitation of economic activity. It was something hugely superior to an ordinary free-trade agreement. It was unique.

(Min översättning:Glöm inte att det var ett resultat av Thatcher-regeringen på 1980-talet när vi skapade vi en över-nationell marknad som var en enorm förbättring för ekonomin. Det var helt överlägset ett vanligt frihandelsavtal. Det var unikt.)

Annons X

Men nu ska UK lämna detta och sedan på något sätt söka undgå de nackdelar som då ofrånkomligen uppstår.

Blair konstaterar att det May och britterna nu ställs inför är en förhandlingsprocess som sannolikt är a choice between bad and downright ugly.

Blairs artikel är högst läsvärd. Han har inte gett upp hoppet om att förnuftet i nationen ska återställas och har därför startat en ny tankesmedja som är väl värd att följa.