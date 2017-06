Tony Bennett får Gershwin-priset

Tony Bennett hedras av kongressbiblioteket i Washington. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Sångaren Tony Bennett, 90, tilldelas Gershwin-priset av kongressbiblioteket i Washington. Artisten prisas för sin långa karriär som sträcker sig upp mot sju årtionden.

Priset är döpt efter kompositörerna George och Ira Gershwin, vilket gör det mer betydelsefullt för Bennett.

"Att få ett pris i deras namn är en stor ära och jag är väldigt tacksam för att kongressbiblioteket har valt mig till årets pristagare", säger sångaren i ett pressmeddelande enligt AFP.

Ceremonin tar plats i november.

Tony Bennett har haft en lång och stadig karriär med låtar som "Rags to riches" och "I left my heart in San Francisco". Senaste gången han nådde toppen på listorna var 2014 då han släppte ett duettalbum med Lady Gaga. Han blev då den äldsta personen att nå nummer ett.