Vi är generellt duktiga på att lämna in överblivna läkemedel. Varje år samlas cirka 1 400 ton in på Sveriges apotek. Men det är fortfarande stora mängder som inte kommer in.

– Det beror nog på att det finns stor okunskap om vilken stor påverkan det har i naturen, tror Louise Skalin, chefsfarmaceut på Apoteket.