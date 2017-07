Tongivande rapparen Fresh Kid Ice död

Hiphopgruppen 2 Live Crews medlem Fresh Kid Ice (längst till höger) har gått bort. Arkivbild. Foto: Mike Groll/AP/TT

Fresh Kid Ice, en av hiphopgruppen 2 Live Crews grundare, har gått bort vid 53 års ålder, rapporterar TMZ.

Enligt gruppens manager var rapparen inlagd på sjukhus i Miami när han dog.

Fresh Kid Ice, vars riktiga namn var Chris Wong Won, anses vara den första framgångsrika amerikanska rapparen med asiatiskt påbrå – något han själv inte var sen att påtala med sitt smeknamn "The Chinaman".

2 Live Crew fick sin största framgång med albumet "As nasty as they wanna be" som släpptes 1989. Men skivan blev också oerhört kontroversiell i USA där en domstol i Florida fastslog att albumet var obscent och därmed olagligt att sälja, en dom som för tidpunkten var helt unik i sitt slag.

Domen upphävdes 1992.

För två år sedan gav Wong Won ut självbiografin "My rise 2 fame".