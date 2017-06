Tonårsfilm och familjehybrid på SVT

Amanda Kernells film "I will always love you, Kingen" ingår i Moving Sweden på SVT i sommar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Åtta nya filmer ingår i SVT:s filmsatsning "Moving Sweden" i sommar. Det är tredje året i rad för satsningen, vars syfte är att låta både etablerade och mindre etablerade filmskapare "prova nya berättarformer och format". Enligt ett pressmeddelande från SVT blir det "science-fiction, tonårsfilm, familjehybrid, drama, komedi och tragedi" med start den 21 juni.

Sommarens filmer är "I will always love you, Kingen" av Amanda Kernell, "Min faster i Sarajevo" (Goran Kapetanovic), "Möte om eftermiddagen" (Åsa Kalmér), "Den störste" (Filippa Jonuzi), "2060" (Henrik Hellström), "Småstad" (Johan Löfstedt), "Nattbarn" (Sanna Lenken) och "Hold me down" (Niclas Gillis).