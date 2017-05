Tommy

Det var tidigt 50-tal. Tommy William Berggren tog sig för att ändra sitt förnamn till Thommy. H:et var ett första steg från den enkla uppväxten och arkivjobbet på Volvo. Han var ju på väg, framtiden låg öppen. Han var snygg, besatt en viss berättartalang – han smög in på barnförbjudna filmer för att sedan återberätta dem för sina kompisar – och redan fylld av en viss hybris efter att redan som barn lekt Jesus och dessutom ha jobbat sig över Atlanten på en Amerikabåt och blivit frälst av jazzen.

Nu, strax innan Thommy Berggren ska fylla 80, har han bestämt sig för att ta bort det där h:et. ”Jag vill hem till mitt namn”, meddelar den självbiografi som nu kommit ut. Det är en tung bibel på nästan 600 sidor som det stormat om redan före publiceringen. Kulturjournalisten Betty Skawonius var ombedd att skriva men drog sig tillbaka efter ständiga ändringar, det är på hennes research boken bygger. Tommy/Thommy ansåg att texten var för litterär, inte buren av den egna rösten. Så han har möblerat om, bejakat det monologiska och pratar nu fram historien.

Så, äntligen ligger nu Tommy/Thommys liv på bokhandelsdiskarna för att travestera Gösta Berling, som han ju framgångsrikt tolkat. Jag använder dubbelnamnet eftersom hela boken bygger på en viss lätt schizofren dubbelhet. Arbetargrabben Tommy kontra jet-setkändisen Thommy. Memoarerna är en revanschistisk saga om pojken från folket som absolut vill till den borgerliga högborgen Dramaten.

På vägen tappar han all självinsikt. Inledningen är en fin skildring av Göteborg och en klass. Pappan blir fackpamp men super. Mamman sliter. Och lill-Tommy lovar morfar att bli bäst. Av en slump går han in på Göteborgs stadsteater och ser Per Oscarsson som Hamlet. Han faller.

Så börjar en resa. Han ser ”Lång dags färd mot natt” på Dramaten 1956 som många ur sin generation. Han är idag fylld av beundran för en psykologisk tradition men påstår att många aktörer numera använder en ihålig professionalism. Visar verktygen, inte själen.

Mittdelen av den tjocka boken innehåller en varm hyllning till Bo Widerberg, en attack på Ingmar Bergman som inget vet om det egentliga livet och en ytlig nedgörning av Lars Norén samt rapporter från filminspelningar och en osannlik mängd namedropping. Plus uppräkningar av engångsligg, kärleksaffärer och relationer. Tommy är uppenbarligen som gjord att agera rollen som Älskaren – även om han tvingas betala för nöjet när han far till Rio på filminspelning.

Dramaten är det absoluta huvudämnet. Ständigt motarbetas Tommy/Thommy, ständigt kommer nya chefer – stolpskott som han kallar dem, fast Lars Löfgren är okej. Han berättar om uppsättningar, motsättningar och stora framgångar men utan att särskilt analysera, eller reflektera över texter, författarskap eller skådespelarbegåvningar. Han spjärnar emot att förhålla sig intellektuellt till sin karriär.

Han får välförtjänt SvD:s Thaliapris för regidebuten ”Hemkomsten” på Dramaten 1994. Man ser därefter fram mot att läsa om alla förtjänstfulla tolkningar han gjort av Enquist, Beckett och Pinter – men inte. Istället kommer en lång drapa om hur han full somnar lutad mot Shirley MacLaines skuldra. Han hyllar Benny Fredriksson som låtit honom regissera på Stockholms stadsteater, nämner pliktmässigt en radda skådespelarnamn utan att gå in på deras särskilda förtjänster. Slutkapitlet beskriver hur han sitter på lyxrestaurang och äter ostron och dricker en myckenhet sprit medan han rackar ner på unga regissörer.

Så vem är det då som sitter där på Operabaren. Är det verkligen Tommy? Nej, det är ju Thommy. Det blir en epilog till en bok som mest innehåller anekdoter, påhopp och drömmar om en tid som gått. Nostalgisk, fylld av hybris. Huvudpersonen är väldigt lik Keve Hjelm. En underdog som hatar auktoriteter men gärna själv agerar som en sådan.

Thommy/Tommy Berggren är tveklöst en stor aktör och regissör – dock inte särskilt lämpad att själv skildra sitt liv. Boken är ett tidsdokument och mumma för den som vill veta mer om Thommys lyxiga liv.

Bildmaterialet är fint. Namnregister saknas, vilket är symptomatiskt.