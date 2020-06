Den bortgångne sångaren Tom Pettys familj har undertecknat en protest mot att den amerikanske presidenten Donald Trump under sitt kampanjmöte i Tulsa under lördagen spelat artistens låt "I won't back down", skriver Variety.

"Han skulle aldrig ha velat att en av hans låtar användes under en kampanj som karaktäriseras av hat – han ville snarare ena människor", skriver familjen i uttalandet.