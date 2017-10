Just nu: Rocklegendaren Tom Petty är död

Foto: AP

Enligt sajten TMZ ska Tom Petty blivit förd till sjukhus på söndagen efter att han hittats medvetslös och utan vare sig andning eller puls i sitt hem i Malibu, Kalifornien. Ambulanspersonal lyckades dock få en puls innan han fördes till UCLA Santa Monica Hospital där han sattes på livsupphållande behandling. Men efter att undersökningar visat att han inte hade någon hjärnaktivitet avbröts behandlingen.

Tom Petty föddes 20 oktober 1950 i Gainesville i norra Florida. När Petty var drygt 20 år flyttade han med sitt band för att pröva lyckan i Kalifornien. Bandet bytte efter några år namn till Tom Petty and the Heartbreakers, och blev känt i slutet av 1970-talet för låtar som "American Girl," "Breakdown” och "Listen to Her Heart. Bandet introducerades 2002 i Rock and Roll Hall of Fame.

I slutet av 1980-talet var Tom Petty med i den kortlivade supergruppen Traveling Wilburys tillsammans med andra musiklegendarer Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne och Roy Orbison.

Tom Petty spelade så sent som förra måndagen sin sista konsert. Den slutsålda showen avslutade en turné som firade bandets 40-åriga historia. Bandet skrev på deras hemsida att turnén inkluderat 53 konserter i 24 amerikanska stater.

– En bit av den moderna rockhistorien dog i dag, säger musikjournalisten Anders Tengner till TT.

Enligt Tengner var Tom Petty en stor föregångare som ritade om den amerikanska rockvärlden när han dök upp.

– Det var ju arbetarklassmusik som han stod för och texter med budskap. Det var inte bara hjärta och smärta utan han ville något med sina texter.

Tom Petty fördes till sjukhus på söndagskvällen efter att ha drabbats av hjärtstillestånd. Arkivbild. Foto: Joseph Longo/AP

Tom Petty hyllas av en mängd musikstjärnor på Twitter. Här är ett axplock:

