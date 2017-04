Tom Blixen-böckerna blir dramaserie

Författaren Camilla Grebes (bilden) och finansmannen Paul Leander-Engströms boktrilogi om den svenske finansmannen Tom Blixen får nytt liv i dramaserien "Dirigenten". Arkivbild. Foto: Victor Lundberg/TT

Deckarförfattaren Camilla Grebes och finansmannen Paul Leander-Engströms boktrilogi om den svenske finansmannen Tom Blixen ska bli dramaserie producerad av C More och TV4, skriver Expressen.

"Dirigenten", som serien heter, baseras på den första av böckerna ("Dirigenten från S:t Petersburg") och kommer att visas i åtta avsnitt.

"I vår nya C More-originalserie 'Dirigenten' utforskar vi en värld vi aldrig tidigare sett i dramasammanhang; Moskva 2001, efter kommunismens fall och kapitalismens intåg i forna Sovjet. Det är en vansinnigt spännande historisk tid och en idealisk arena för en gastkramande finansthriller", säger Johanna Bergenstråhle, tillförordnad dramachef på TV4 och C More, i en kommentar till Expressen.

Det finns än så länge inget planerat premiärdatum, men om den första säsongen blir lyckad finns det redan nu planer på fler avsnitt.