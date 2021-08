”Om Sverige inte agerar dödar de oss”

Evakueringen via Kabuls flygplats avslutas, meddelar utrikesminister Ann Linde. För tolken Afsar, som flytt från Mazar-e-Sharif till Kabul, växer nu uppgivenheten och desperationen.

Några av Afsars kollegor hade fått klartecken att lämna landet 24 timmar innan terrorattentaten vid Kabuls flygplats under torsdagen, men flyget ställdes in av okänd anledning, berättar han via telefon från Kabul.