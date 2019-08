Tobias Forsberg hyllades i välgörenhetsmatch

Tobias Forsberg, som skadades svårt i vintras, följde matchen tillsammans med sin familj, och via C More hälsade Tobias Forsberg att han var rörd över det stöd han fått av hockeysverige.

På isen fanns massor av namnkunniga hockeyprofiler, som genom åren satt sitt avtryck i både Leksand och Mora. Bland annat NHL-stjärnorna Filip Forsberg och Mattias Ekholm i Nashville Predators.