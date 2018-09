För fjärde året i rad minskar antalet noshörningar som dödas i tjuvjakt i Sydafrika, men antalet är fortfarande väldigt högt. Under de första åtta månaderna i år dödades 500 noshörningar, mot 691 under samma period i fjol. Det är dock fortfarande långt kvar ned till de 13 djur som dödades i tjuvjakt under 2007.