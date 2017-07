Tjej eller kille? Biologiskt kön är mer komplext än vad många tror

Foto: Lotta Sjöberg

Många av oss minns biologilektionen när läraren förklarade hur olika kombinationer av mammans och pappans X och Y-kromosomer avgjorde barnets kön. Två X-kromosomer blev en flicka, en X-kromosom och en Y-kromosom resulterade i en pojke. Punkt slut.

Men vad som gör en kvinna till kvinna och en man till man är inte alltid så enkelt. I hela västvärlden upplever allt fler att de tillhör ett annat kön än det som de tilldelades vid födseln. En växande grupp känner sig dessutom varken som män eller som kvinnor.

Inte bara psykologiskt, utan även biologiskt, är könstillhörighet mer komplext än vad många föreställer sig. En person av 1 500 har någon form av intersexuellt syndrom, vilket innebär att de utifrån kromosomernas eller könsorganens utseende inte entydigt kan kategoriseras som vare sig män eller kvinnor.

Varje år föds exempelvis 70 pojkar i Sverige med en extra X-kromosom, vilket leder till att de under tonåren ofta utvecklar bröstvävnad samtidigt som skäggväxten uteblir och testiklarna blir mindre än genomsnittet. Ungefär 25 flickor per år föds i stället med bara en X-kromosom. Det leder ofta till att personen växer långsamt, att puberteten inte kommer igång spontant och att äggstockarna inte producerar ägg.

– Många underskattar den biologiska variation som finns när det gäller kön. Ofta tänker vi att en kvinna är en person som har synliga bröst och kan föda barn. Men alla kvinnor har inte bröst och långt ifrån alla kvinnor kan föda barn, säger doktoranden Hellen Vergoossen, som bland annat undervisar i könsidentitetsutveckling vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Att den biologiska uppdelningen mellan män och kvinnor inte alltid är så enkel, har också visats upprepade gånger inom sportens värld. Vid idrottstävlingar har det av tradition lagts stor vikt vid könstillhörighet eftersom det ansetts orättvist att kvinnor skulle behöva tävla mot män, vilka normalt har en större muskelmassa.

En av de många idrottare som tvingats bevisa sin kvinnlighet är den spanska häcklöparen Maria José Martínez-Patiño. Hon föddes med kvinnliga yttre könsorgan och identifierade sig som flicka under hela uppväxten. 1983 gjorde hon även ett könstest (vilket tidigare var vanligt förekommande vid internationella idrottstävlingar) och fick intyg på att hon var kvinna. Men när hon senare skulle tävla i Japan, hade hon glömt intyget hemma och tvingades därför göra ett kromosomtest. Då fick hon beskedet att hon bar på könskromosomerna XY och klassades som en man – vilket innebar att hon diskvalificerades.

Så småningom visade det sig att Martínez-Patiño hade så kallat androgenokänslighetssyndrom. Det innebär att man har en manlig kromosomuppsättning, men att kroppen inte svarar på manliga könshormoner. Individen får därför en kvinnlig kroppsutveckling.

– Det finns en rad biologiska tillstånd som gör att en person inte tydligt kan kategoriseras som antingen man eller kvinna och det är inte ovanligt att dessa upptäcks sent i livet och av en slump, säger Hellen Vergoossen.

Sedan Martínez-Patiño skapade rubriker har dock en hel del hänt när det gäller synen på kön. Inte minst de senaste åren och särskilt bland yngre. I enkätundersökningar vägrar allt fler unga att uppge vilket kön de tillhör. På en grundskola i Stockholm drev elevrådet nyligen igenom att ett könsneutralt omklädningsrum skulle inrättas. Och vid såväl sommarkollon som fritidsaktiviteter har ”pronomen-rundor” blivit allt mer populära. Deltagarna går då laget runt och presenterar sig både med namn och det pronomen som de föredrar: han, hon, hen, hin…

– Generellt har öppenheten kring transfrågor blivit större. Det diskuteras mer och kunskapen i samhället har ökat. För många unga är dessutom mångfald och identitet viktiga frågor. Att öppenheten är större i den yngre generationen är därför inte så konstigt, säger Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande i RFSL.

De senaste åren har också ett antal länder infört ett tredje juridiskt kön. Australier kan få ett ”X” inskrivet i passet för att markera en icke-binär könstillhörighet. Och i Tyskland kan föräldrar vars barn har en otydlig könstillhörighet vid födseln låta bli att registrera dem som antingen pojkar eller flickor.

– Införandet av ett tredje kön är ett viktigt erkännande av personer som inte identifierar sig med två-köns-normen. Inom RFSL tycker vi att det kan vara ett alternativ för Sverige under en övergångsperiod, men på sikt tycker vi att juridiskt kön ska avskaffas helt. Att identifiera människor utifrån kön i lagstiftningen känns onödigt och föråldrat, säger Magnus Kolsjö.

Även inom populärkulturen tar allt fler transpersoner plats. 2014 blev Laverne Cox från tv-serien ”Orange is the new black” den första transpersonen som nominerades till en Emmy. Året därpå kom tv-personligheten och OS-medaljören Bruce Jenner ut som transkvinnan Caitlyn Jenner. Sedan dess har hon både prytt omslaget på magasinet Vanity Fair och hyllats för sitt mod av Barack Obama.

Den förändrade synen på kön märks även i språket. För två år sedan kom det könsneutrala pronomenet ”hen” med i Svenska Akademiens ordlista. Och i USA och Storbritannien använder allt fler unga ”ze” eller ”they” som könsneutrala pronomen i tredje person singular. Harvard-universitetet är bara ett i raden av amerikanska lärosäten som tillåtit studenter att registrera sig under dessa pronomen.

– Språket är viktigt eftersom det förmedlar information om andra människor. Genom att använda ”hen” visar man dels omtanke mot personer med en icke-binär könsidentitet, dels minskar man stereotyperna kring kön. Med ett feminint eller maskulint pronomen följer ju många föreställningar om personens egenskaper och beteenden, säger Hellen Vergoossen, som forskar om hur användandet av ordet ”hen” påverkar synen på kön.

Utanför västvärlden finns också exempel på kulturer som har flera könskategorier. På Samoa uppskattas exempelvis mellan en och fem procent av befolkningen tillhöra det tredje könet fa’afafine. De föds som pojkar, men uppfostras som flickor. I USA erkänner indianfolket Navajo åtminstone fyra olika könskategorier; kvinna, man, kvinnlig man och maskulin kvinna.

– Vissa individer tilldelas ett tredje kön eftersom de har fysiskt annorlunda könsorgan, andra är män som attraheras sexuellt av andra män eller kvinnor som socialt bryter mot könsnormen genom att vara mer maskulina, säger Hellen Vergoossen.

Ser man bakåt i historien så har det förstås också alltid funnits människor som har varit svåra att kategorisera som antingen män eller kvinnor. Och det har alltid funnits en variation i hur människor beter sig i förhållande till rådande könsmönster.

– Transpersoner är fortfarande en diskriminerad grupp på många sätt. Men att människor på många håll i världen kan överskrida könsnormerna offentligt utan att straffas rättsligt för det, och att människor tillåts ha en icke-binär könsidentitet i stället för att bara bli utesluten från andra identiteter – det är ändå något som gör den tidsperiod som vi befinner oss i just nu ganska unik, säger Hellen Vergoossen.