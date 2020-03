Uppskjuten Bond och corona hotar biografer

Fram till nu har biografbranschen inte märkt av någon större oro. Exempelvis så har Mia Skäringers "No more fucks to give" gått för utsålda hus så sent som tidigare i veckan.

– Men i dag har det börjat höra av sig folk som vill avboka på grund av att de är förkylda, även om det fortfarande är i mindre omfattning, säger Jens Lanestrand på Biografcentralen, en branschorganisation som fungerar som nätverk för mindre kvalitetsbiografer runt om i landet.