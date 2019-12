Tjatsex får artist att ändra jullåt

I början av december röstades "Fairytale of New York" än en gång fram som den bästa jullåten av radiolyssnare i Storbritannien. Detta trots att textraden "You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot" har fått många att protestera mot den nedsättande benämningen på en homosexuell man.

Textförfattaren och sångaren Shane MacGowan har sagt att han inte har något emot om ordet censureras när låten spelas i radio. Men han tar även kvinnan i texten, som gestaltas av den bortgångna Kirsty MacColl, i försvar.