Tittarsuccé i damernas kvartsfinal

Lördagens kvartsfinal mellan Sverige och Tyskland, som sändes i TV4, lockade storpublik. 1,47 miljoner tittare såg i snitt det svenska landslaget slå Tyskland för första gången på 24 år, visar preliminära siffror från MMS (Mediamätning i Skandinavien). I den andra halvleken var tittarsiffrorna, som högst, uppe på drygt 1,7 miljoner.

Kvartsfinalen är enligt C More årets mest streamade match. Räknar man även med antalet tittare som såg matchen via deras streamingtjänst är den totala siffran uppe på runt 2 miljoner.