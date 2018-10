Han kom in genom porten och jag släppte upp honom genom trapphuset in i lägenheten. Vi pratade inte. Han kunde inte en stavelse svenska eller engelska. Man, 40-årsåldern, möjligtvis från något av länderna i forna Sovjetunionen, oordnade förhållanden. Han hade hela tiden sin smartphone uppe, och under de korta sekunderna i hissen bokade han in sig på två ytterligare gig. Men han var inte utrustad för arbete. Snarare såg han ut att bära de enda kläderna han ägde.