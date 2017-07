Tiotusentals offer för opiatmissbruk i USA

USA:s hälsomyndighet Health and Human Services har slagit fast att USA härjas av en opiatepidemi utan motstycke. De senaste åren har fler människor dött i överdoser än någonsin tidigare; 2015 förlorades 52 000 liv till narkotika varav 33 000 dödsfall berodde på opiatmissbruk.

Enligt statistik från 2015 har antalet dödsfall i opiatöverdoser – inklusive smärtstillande medicin – fyrfaldigats sedan 1999. Totalt hade då över 165 000 människor dött i sådana överdoser.

I fjol ökade det totala antalet överdoser till mellan 59 000 och 65 000 enligt preliminära siffror som tidningen The New York Times har tagit fram. Knarköverdoser är därmed den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50 år. Opiater anses vara en starkt bidragande orsak till den kraftiga ökningen.

En vanlig dag i USA tas över 650 000 recept på opiater (oftast värktabletter) ut på landets apotek. Samtidigt prövar 580 människor heroin och 78 dör av en opiatöverdos.

Hälsodepartementets tre prioriterade områden för att bekämpa epidemin är: förbättra receptutskrivningen, öka tillgången till och användningen av läkemedelstödd beroendebehandling samt öka användningen av naloxone. Naloxone är ett slags motgift mot opiater som kan användas när någon har tagit en överdos. Det används nu i stor utsträckning av räddningstjänster och poliskårer i USA.

Källa: Hhs.gov, The New York Times med flera