Tiotusen svenskkoreaner blickar mot OS

Totalt adopterades 25 barn från Sydkorea till svenska familjer under 2017, visar de senaste siffrorna från Adoptionscentrum (AC). Flest barn, 27 stycken, adopterades via organisationen från Sydafrika. Eftersom internationell adoption generellt har minskat – och för svensk del drastiskt – är skillnaden mycket stor jämfört med topparna på 1970- och 1980-talet. Då kom mellan 200 och 400 barn per år till Sverige från Sydkorea.