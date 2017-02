Tio vinfynd från Italien

2011 Brunello di Montalcino Val di Suga

260 kr, nr 42302

Toscana, rött, elegant & tidlöst

När all världens vinmakare seglar med strömmen stretar många italienska vinhus kvar i motvinden. Det ska de ha all heder av, för hur trist vore det inte om allt smakade likadant? Här är ett vin som smakar som det alltid gjort och som varken tvekar för konkurrenter eller tidsströmningar. En sak är säker: i längden är det ett vinnarrecept, även om bara ett fåtal har mod och kraft att stå emot kommersialiseringen. Montalcino, med sin egen klon av sangiovesedruvan, är själva sinnebilden av detta. Tillsammans med vino nobile di montepulciano var detta det första området att uppnå den högsta graden när den italienska vinlistan reformerades. I dag har denna klasstillhörighet, under beteckningen DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) vattnats ur till ett otal vinnamn med både hög och låg rang, men då var det ett uttalat bevis för brunellons överlägsenhet. Njut av en varm, fatig, vidöppen doft i helt traditionell brunellostil och en välutvecklad, finessrik smak med fast och skolboksmässig druv- och ursprungskaraktär som drar mot sviskon, läder, pyrande höstbrasa, kött och inälvor på parad med pinje, tobak, rosor, jasmin, röda äpplen och massor av annat som ryms i den omfångsrika vinordlistan.